Animation nature, Un trésor bien gardé Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Animation nature, Un trésor bien gardé Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré mercredi 1 octobre 2025.

Animation nature, Un trésor bien gardé

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01 17:00:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-30

Découvrez les raisons qui ont mené Michel Brosselin à créer une réserve naturelle à Saint-Denis-du-Payré.

Grâce à cette petite balade itinérante en voiture ponctuée d’arrêts stratégiques dans le village de Saint-Denis-du-Payré découvrez les raisons qui ont mené Michel Brosselin à créer une réserve naturelle à Saint-Denis-du-Payré.

Animation payante.

Sur réservation. .

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

English :

Discover the reasons that led Michel Brosselin to create a nature reserve in Saint-Denis-du-Payré.

German :

Erfahren Sie, warum Michel Brosselin in Saint-Denis-du-Payré ein Naturschutzgebiet eingerichtet hat.

Italiano :

Scoprite le ragioni che hanno spinto Michel Brosselin a creare una riserva naturale a Saint-Denis-du-Payré.

Espanol :

Descubra las razones que llevaron a Michel Brosselin a crear una reserva natural en Saint-Denis-du-Payré.

L’événement Animation nature, Un trésor bien gardé Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud