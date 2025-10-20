Animation nature, Vannerie traditionnelle Les Huttes Nalliers

Animation nature, Vannerie traditionnelle

Les Huttes Chemin du Communal Nalliers Vendée

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-20 17:30:00

2025-10-20

Le saule est un arbre commun des zones humides. Il en existe bon nombre d’espèces, et le saule osier est bien connu comme matériaux de vannerie. Apprenez à le reconnaître et à l’utiliser il est plein de ressources ! Initiez-vous à quelques gestes traditionnels simples du vannier et tressez une corbeille ronde.

Gratuit

Adultes à partir de 14 ans

Durée 3h30

Prévoir un petit couteau, des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo

Réservation indispensable et uniquement par téléphone .

Les Huttes Chemin du Communal Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80

English :

Willow is a common tree in wetlands. There are many species, and willow wicker is well known as a basket-making material. Learn to recognize and use it: it’s full of resources! Learn a few simple traditional basket-making techniques and weave a wicker horn

German :

Die Weide ist ein häufiger Baum in Feuchtgebieten. Es gibt viele verschiedene Arten, und die Korbweide ist als Material für die Korbflechterei bekannt. Lernen Sie, sie zu erkennen und zu nutzen: Sie ist sehr einfallsreich! Lernen Sie einige einfache traditionelle Handgriffe des Korbflechters kennen und flechten Sie ein Korbgeflecht

Italiano :

Il salice è un albero comune nelle zone umide. Ne esistono molte specie e il vimini di salice è ben noto come materiale per la realizzazione di cesti. Imparate a riconoscerlo e a utilizzarlo: è ricco di risorse! Cimentatevi in alcune semplici tecniche di cesteria tradizionale e intrecciate un corno di vimini

Espanol :

El sauce es un árbol común en los humedales. Hay muchas especies, y el mimbre del sauce es muy conocido como material de cestería. Aprende a reconocerlo y a utilizarlo: ¡está lleno de recursos! Prueba algunas técnicas sencillas de cestería tradicional y teje un cuerno de mimbre

L’événement Animation nature, Vannerie traditionnelle Nalliers a été mis à jour le 2025-08-25 par CDT85