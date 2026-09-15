Animation nature – World Clean Up Day Saintes
samedi 19 septembre 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Animation nature – World Clean Up Day
Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La journée mondiale du nettoyage ou World Clean Up Day, c’est l’occasion de se réunir nombreux pour nettoyer notre bel environnement et passer un moment convivial.
.
Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
World Clean Up Day is an opportunity to get together in large numbers to clean up our beautiful environment and spend some quality time together.
L’événement Animation nature – World Clean Up Day Saintes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- La vie d’une femme, Gallia, Saintes 15 septembre 2026
- Salle des Jacobins Journées du Patrimoine Place de l’Échevinage Saintes 18 septembre 2026
- Festival des Bourdonnantes Saintes 18 septembre 2026
- Cloître Saint-Pierre Journées du Patrimoine Saintes 18 septembre 2026
- Exposition Le Conservatoire fête ses 50 ans Abbaye-aux-Dames Saintes 18 septembre 2026