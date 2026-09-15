Informations pratiques

Saintes

Animation nature – World Clean Up Day

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La journée mondiale du nettoyage ou World Clean Up Day, c’est l’occasion de se réunir nombreux pour nettoyer notre bel environnement et passer un moment convivial.

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Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47

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English :

World Clean Up Day is an opportunity to get together in large numbers to clean up our beautiful environment and spend some quality time together.

L’événement Animation nature – World Clean Up Day Saintes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge