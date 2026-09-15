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AGENDA · Saintes

Animation nature – World Clean Up Day Saintes

samedi 19 septembre 2026 · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parking de la Palu (RDV)
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Animation nature – World Clean Up Day

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La journée mondiale du nettoyage ou World Clean Up Day, c’est l’occasion de se réunir nombreux pour nettoyer notre bel environnement et passer un moment convivial.
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Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47 

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English :

World Clean Up Day is an opportunity to get together in large numbers to clean up our beautiful environment and spend some quality time together.

L’événement Animation nature – World Clean Up Day Saintes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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