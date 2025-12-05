animation nocturne à la ludothèque Munster

animation nocturne à la ludothèque

4 rue Frédéric Hartmann Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2025-12-05 16:00:00

2025-12-05 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Venez profiter d’un moment de plaisir partagé autour du jeu !

Accordez-vous une pause ludique, pour le plaisir de vous amuser ou de vous défier autour de jeux de société.

>>

N’oubliez pas, les fêtes de fin d’années approchent à grand pas ! Si vous êtes en manque d’idées pour vos cadeaux, les intervenants de la ludothèque et Yannick de la société Oika Oika pourront vous faire découvrir e nouveaux jeux et/ou vous conseiller. .

4 rue Frédéric Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 94 54 ludomino@plvm.fr

English :

Come and enjoy a moment of shared gaming pleasure!

German :

Kommen Sie und genießen Sie einen Moment des gemeinsamen Vergnügens rund um das Spiel!

Italiano :

Venite a divertirvi!

Espanol :

¡Ven y únete a la diversión!

