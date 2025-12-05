animation nocturne à la ludothèque Munster
animation nocturne à la ludothèque Munster vendredi 5 décembre 2025.
animation nocturne à la ludothèque
4 rue Frédéric Hartmann Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Venez profiter d’un moment de plaisir partagé autour du jeu !
Accordez-vous une pause ludique, pour le plaisir de vous amuser ou de vous défier autour de jeux de société.
N’oubliez pas, les fêtes de fin d’années approchent à grand pas ! Si vous êtes en manque d’idées pour vos cadeaux, les intervenants de la ludothèque et Yannick de la société Oika Oika pourront vous faire découvrir e nouveaux jeux et/ou vous conseiller. .
4 rue Frédéric Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 94 54 ludomino@plvm.fr
English :
Come and enjoy a moment of shared gaming pleasure!
German :
Kommen Sie und genießen Sie einen Moment des gemeinsamen Vergnügens rund um das Spiel!
Italiano :
Venite a divertirvi!
Espanol :
¡Ven y únete a la diversión!
