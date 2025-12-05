Animation nocturne à la ludothèque Munster

Animation nocturne à la ludothèque

4 rue Frédéric Hartmann Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Le 5 décembre de 16h à 20h, la Ludothèque Ludomino vous invite à une soirée jeux conviviale ! Découvrez les nouveautés, jouez en famille ou entre amis et profitez des conseils de Yannick (Oika Oika) pour vos idées cadeaux de fêtes. Entrée libre à Munster !

Animation Nocturne à la Ludothèque Ludomino Vendredi 5 décembre 2025 !

La Ludothèque Ludomino de Munster vous invite à sa grande soirée jeux le vendredi 5 décembre 2025, de 16h à 20h ! Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis, découvrir les nouveautés ludiques et profiter d’un temps de détente et de rires autour des jeux.

Cette année encore, nous aurons le plaisir d’accueillir Yannick, de la société Oika Oika, spécialiste des jeux et loisirs créatifs à domicile. Il sera présent pour vous accompagner dans vos choix de jeux, vous faire découvrir ses coups de cœur et vous aider à trouver les idées cadeaux parfaites pour les fêtes de fin d’année.

Entrée libre et gratuite

Ludothèque Ludomino Munster

Vendredi 5 décembre 2025 de 16h à 20h

Ne manquez pas cette soirée festive placée sous le signe du jeu, de la découverte et de la bonne humeur ! .

4 rue Frédéric Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 94 54 ludomino@plvm.fr

English :

On December 5, from 4pm to 8pm, the Ludomino toy library invites you to a convivial games evening! Discover new releases, play with family and friends, and get advice from Yannick (Oika Oika) for your holiday gift ideas. Free admission to Munster!

German :

Am 5. Dezember von 16 bis 20 Uhr lädt Sie die Ludothek Ludomino zu einem geselligen Spieleabend ein! Entdecken Sie die Neuheiten, spielen Sie mit der Familie oder mit Freunden und nutzen Sie die Tipps von Yannick (Oika Oika) für Ihre Geschenkideen für die Feiertage. Freier Eintritt in Munster!

Italiano :

Il 5 dicembre dalle 16.00 alle 20.00, la ludoteca Ludomino vi invita a una serata di giochi in amicizia! Scoprite le novità, giocate con la famiglia e gli amici e fatevi consigliare da Yannick (Oika Oika) sulle idee regalo per le feste. Ingresso gratuito a Munster!

Espanol :

El 5 de diciembre, de 16:00 a 20:00, la ludoteca Ludomino le invita a una agradable velada de juegos Descubra las novedades, juegue en familia o entre amigos y déjese aconsejar por Yannick (Oika Oika) sobre los regalos para estas fiestas. Entrada gratuita en Munster

