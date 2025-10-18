Animation Nocturne d’Automne au Château Saint-Brieuc
Animation Nocturne d’Automne au Château Saint-Brieuc samedi 18 octobre 2025.
Animation Nocturne d’Automne au Château
Château de Quintin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 22:30:00
Date(s) :
2025-10-18
L’automne s’invite au château de Quintin. Vous pourrez déambulation dans le parc et les intérieurs meublés du château à la lumière tamisée et au décor d’automne. La balade se conclura par un dîner aux saveurs d’automne.
Au menu
– Crème de potimarron aux Saint-Jacques
– Médaillon de volaille accompagné d’un écrasé de céleri et carottes confites
– Poire à la bordelaise .
Château de Quintin Saint-Brieuc 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 55 71 08
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Animation Nocturne d’Automne au Château Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-07 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme