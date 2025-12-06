Animation Noël au bord de l’eau Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre

Animation Noël au bord de l’eau

Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

A l’approche de Noël, bien au chaud dans les salles du musée, viens tendre l’oreille et écouter trois contes merveilleux. Ils t’embarqueront sur les océans ou au fond des mers, te parleront de trésors et de cadeaux fabuleux.

Ces histoires en poche, Noël te paraîtra moins loin.

Public concerné 5-8 ans

Réservation obligatoire sur musees-mah-lehavre.fr ou sur billetterie-musees-lehavre.fr .

English : Animation Noël au bord de l’eau

