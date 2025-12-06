Animation Noël au bord de l’eau Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre
Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
A l’approche de Noël, bien au chaud dans les salles du musée, viens tendre l’oreille et écouter trois contes merveilleux. Ils t’embarqueront sur les océans ou au fond des mers, te parleront de trésors et de cadeaux fabuleux.
Ces histoires en poche, Noël te paraîtra moins loin.
Public concerné 5-8 ans
Réservation obligatoire sur musees-mah-lehavre.fr ou sur billetterie-musees-lehavre.fr .
Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00 reservation-mah@lehavre.fr
