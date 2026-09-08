Informations pratiques

Longué-Jumelles

Animation – Noël au moulin

Avenue du Moulin Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 10:00:00

fin : 2026-12-16 15:00:00

Date(s) :

2026-12-16

A l’occasion de cette animation spéciale, le Moulin Hydronef se transforme en un véritable atelier d’hiver.

Les enfants sont invités à plonger dans une ambiance féerique mêlant patrimoine, traditions et créativité.

Au programme : Un jeu de piste à travers le moulin : une aventure ludique permettant aux plus jeunes de découvrir les secrets du lieu tout en cherchant les indices laissés par un mystérieux visiteur du Pôle Nord. Cette année, un visiteur venu tout droit du pôle Nord serait passé par Longué-Jumelles. On raconte qu’un ancien apprenti des ateliers du Grand Nord, passionné par les mécanismes et les moulins, aurait quitté l’atelier du Père Noël pour percer les secrets des machines anciennes. En découvrant le Moulin Hydronef, ses engrenages, sa roue et son histoire fascinante, il aurait été émerveillé… et aurait décidé d’y laisser une série d’indices, comme un message caché destiné aux enfants.

Chaque étape est pensée pour éveiller la curiosité, stimuler l’imagination et favoriser le partage en famille.

La programmation complète et les horaires seront prochainement disponibles sur le site de la ville.

PRECISIONS HORAIRES :

Mercredi 16 décembre 2026 de 10h à 15h. .

Avenue du Moulin Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48 moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

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English :

For this special event, the Moulin Hydronef is transformed into a real winter workshop.

L’événement Animation – Noël au moulin Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME