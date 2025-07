Animation nourissage des animaux Le Boulay

Animation nourissage des animaux Le Boulay lundi 14 juillet 2025.

Animation nourissage des animaux

Le Boulay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 16:00:00

fin : 2025-07-30 16:30:00

Date(s) :

2025-07-14 2025-07-30

ANIMATIONS

Nourissage des animaux sur réservation par téléphone 06 47 34 13 23

de 11h30 à 12h et de 16h à 16h30

– visite libre de la mini-ferme

– jeux extérieurs, circuit de tracteurs et draisiennes

– animaux à caresser

5 € / Enfant et adulte gratuit 1 an

Le Boulay 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 34 13 23

English :

ANIMATIONS

Animal feeding by reservation by phone: 06 47 34 13 23

from 11:30am to 12pm and from 4pm to 4:30pm

– free tour of the mini-farm

– outdoor games, tractor and dray circuit

– animals to pet

5 ? / Child and adult free 1 year old

German :

ANIMATIONEN

Fütterung der Tiere nach telefonischer Voranmeldung: 06 47 34 13 23

von 11.30 bis 12 Uhr und von 16 bis 16.30 Uhr

– freie Besichtigung des Mini-Bauernhofs

– spiele im Freien, Traktor- und Draisinenstrecke

– tiere zum Streicheln

5? / Kind und Erwachsener kostenlos 1 Jahr

Italiano :

ATTIVITÀ

Alimentazione degli animali su prenotazione telefonica: 06 47 34 13 23

dalle 11.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 16.30

– visita gratuita della mini-fattoria

– giochi all’aperto, circuito di trattori e carrelli

– animali da accarezzare

5 ? / Bambino e adulto gratis 1 anno di et

Espanol :

ACTIVIDADES

Alimentación de animales previa reserva por teléfono: 06 47 34 13 23

de 11h30 a 12h00 y de 16h00 a 16h30

– visita gratuita de la minigranja

– juegos al aire libre, circuito de tractores y carretas

– animales para acariciar

5€ / Niño y adulto gratis 1 año de edad

