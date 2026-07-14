AGENDA · Ventouse
Animation nourrissage Sanctuaire des poids plumes Ventouse
mercredi 12 août 2026 · Sanctuaire des poids plumes · Ventouse
Informations pratiques
Ventouse
Animation nourrissage
Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 10:00:00
Date(s) :
2026-08-12
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Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 76 89
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English :
L’événement Animation nourrissage Ventouse a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente