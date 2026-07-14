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AGENDA · Ventouse

Animation nourrissage Sanctuaire des poids plumes Ventouse

mercredi 12 août 2026 · Sanctuaire des poids plumes · Ventouse

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Sanctuaire des poids plumes
Adresse
Route de Beaulieu
Ville
16460 Ventouse
Département
Charente
Tarif
4 4 4

Ventouse

Animation nourrissage

Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 10:00:00

Date(s) :
2026-08-12

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Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 76 89 

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English :

L’événement Animation nourrissage Ventouse a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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