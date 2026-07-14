Animation nourrissage Sanctuaire des poids plumes Ventouse

Informations pratiques

Ventouse

Animation nourrissage

Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 10:00:00

Date(s) :

2026-08-12

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Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 76 89

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English :

L’événement Animation nourrissage Ventouse a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente