Animation Nuit de la recherche La Rochelle

Animation Nuit de la recherche

Muséum d’histoire naturelle, Aquarium, Médiathèque Michel Crépeau, Comm’on lab La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Dans le cadre de la Nuit de la Recherche en Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle Université et l’Espace Mendès France s’associent pour organiser un événement co-porté sur les sites de La Rochelle et de Surgères, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.

English : Event Nuit de la recherche

As part of the Nuit de la Recherche en Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle Université and Espace Mendès France are joining forces to organize a joint event on the La Rochelle and Surgères sites, with the support of the Région Nouvelle-Aquitaine.

German : Veranstaltung Nuit de la recherche

Im Rahmen der Nacht der Forschung in der Region Nouvelle-Aquitaine organisieren die Universität La Rochelle und das Espace Mendès France gemeinsam eine Veranstaltung, die an den Standorten La Rochelle und Surgères gemeinsam getragen wird und von der Region Nouvelle-Aquitaine unterstützt wird.

Italiano :

Nell’ambito della Notte della Ricerca in Nuova Aquitania, l’Università di La Rochelle e l’Espace Mendès France uniscono le forze per organizzare un evento congiunto nelle sedi di La Rochelle e Surgères, con il sostegno della Regione Nuova Aquitania.

Espanol : Evento Nuit de la recherche

En el marco de la Noche de la Investigación en Nueva Aquitania, la Universidad de La Rochelle y el Espace Mendès France se unen para organizar un acto conjunto en las sedes de La Rochelle y Surgères, con el apoyo de la Región de Nueva Aquitania.

