Animation Nuit de l’Horreur à Central Central La Rochelle La Rochelle

Central La Rochelle 16 rue de l’escale La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 01:00:00
2025-10-31
Un parcours immersif prendra vie dans l’auberge pour plonger les participants dans une atmosphère frissonnante et leur faire vivre une expérience unique.
Central La Rochelle 16 rue de l’escale La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 79 87 02 75 larochelle@centralhostel.fr
English : Entertainment Nuit de l’Horreur à Central
An immersive trail will come to life in the inn, immersing participants in a chilling atmosphere and providing them with a unique experience.
German : Veranstaltung Nuit de l’Horreur à Central
Ein immersiver Parcours wird im Hostel zum Leben erweckt, um die Teilnehmer in eine kribbelnde Atmosphäre zu versetzen und ihnen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.
Italiano :
Un percorso immersivo prenderà vita nell’ostello, immergendo i partecipanti in un’atmosfera da brivido e offrendo loro un’esperienza unica.
Espanol : Animacion Nuit de l’Horreur à Central
Un sendero inmersivo cobrará vida en el albergue, sumergiendo a los participantes en una atmósfera escalofriante y ofreciéndoles una experiencia única.
L’événement Animation Nuit de l’Horreur à Central La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-22 par Nous La Rochelle