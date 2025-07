Animation Nuit des étoiles Yves

Animation Nuit des étoiles Yves vendredi 1 août 2025.

Animation Nuit des étoiles

3 rue de l'Océan Yves Charente-Maritime

Vendredi 2025-08-01 18:00:00

2025-08-01

Une deuxième nuit des étoiles organisée à Yves, sur le thème principal de « La lune ».

Des conférences, des ateliers d’observation…

3 rue de l'Océan Yves 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Nuit des étoiles

A second starry night organized in Yves, on the main theme of « The Moon ».

Conferences, observation workshops…

German : Veranstaltung Nuit des étoiles

Eine zweite in Yves organisierte Sternennacht mit dem Hauptthema « Der Mond ».

Vorträge, Beobachtungsworkshops…

Italiano :

Una seconda notte stellata organizzata a Yves, sul tema principale della « Luna ».

Conferenze, laboratori di osservazione…

Espanol : Evento Nuit des étoiles

Segunda noche estrellada organizada en Yves, sobre el tema principal de « La Luna ».

Conferencias, talleres de observación…

L’événement Animation Nuit des étoiles Yves a été mis à jour le 2025-07-21 par La Rochelle Tourisme