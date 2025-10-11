Animation Nuit étoilée Saint-Rémy-du-Val

Éteignons la lumière, rallumons les étoiles !

Une soirée en 2 temps

* un premier temps à la salle polyvalente afin de présenter l’évènement du Jour de la nuit, la pollution lumineuse et l’engagement de la commune dans le label Villes et Villages Etoilés

* un second temps en extérieur sous forme d’animation pour aborder notamment le sujet des chauves-souris.

Apéritif dinatoire offert.

Découvrez des centaines d’animations et d’extinctions d’éclairage pour redécouvrir les nuits étoilées et la biodiversité nocturne. Plus d’infos sur jourdelanuit.fr .

Salle polyvalente Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

Let’s turn out the lights and turn on the stars!

German :

Löschen wir das Licht aus, zünden wir die Sterne wieder an!

Italiano :

Spegniamo le luci e accendiamo le stelle!

Espanol :

¡Apaguemos las luces y encendamos las estrellas!

