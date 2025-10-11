Animation Nuit étoilée Saint-Rémy-du-Val
Animation Nuit étoilée Saint-Rémy-du-Val samedi 11 octobre 2025.
Animation Nuit étoilée
Salle polyvalente Saint-Rémy-du-Val Sarthe
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11 23:00:00
2025-10-11
Éteignons la lumière, rallumons les étoiles !
Une soirée en 2 temps
* un premier temps à la salle polyvalente afin de présenter l’évènement du Jour de la nuit, la pollution lumineuse et l’engagement de la commune dans le label Villes et Villages Etoilés
* un second temps en extérieur sous forme d’animation pour aborder notamment le sujet des chauves-souris.
Apéritif dinatoire offert.
Découvrez des centaines d’animations et d’extinctions d’éclairage pour redécouvrir les nuits étoilées et la biodiversité nocturne. Plus d’infos sur jourdelanuit.fr .
Salle polyvalente Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
Let’s turn out the lights and turn on the stars!
German :
Löschen wir das Licht aus, zünden wir die Sterne wieder an!
Italiano :
Spegniamo le luci e accendiamo le stelle!
Espanol :
¡Apaguemos las luces y encendamos las estrellas!
