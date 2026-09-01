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Animation numérique : Conquérir le numérique Saint-Jean-d’Angély

mardi 29 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
37 rue Porte de Niort
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Jean-d’Angély

Animation numérique : Conquérir le numérique

37 rue Porte de Niort Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:30:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Mission : Conquérir le numérique Résolvez des énigmes en équipe pour ouvrir toutes les portes et relever le défi !
Le numérique, c’est plus simple.
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37 rue Porte de Niort Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 29 49 

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English :

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L’événement Animation numérique : Conquérir le numérique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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