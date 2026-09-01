Animation numérique : Conquérir le numérique Saint-Jean-d’Angély
mardi 29 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Animation numérique : Conquérir le numérique
37 rue Porte de Niort Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Mission : Conquérir le numérique Résolvez des énigmes en équipe pour ouvrir toutes les portes et relever le défi !
Le numérique, c’est plus simple.
.
37 rue Porte de Niort Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 29 49
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L’événement Animation numérique : Conquérir le numérique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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