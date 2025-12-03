Animation numérique La Ferté-Vidame
Animation numérique La Ferté-Vidame mercredi 3 décembre 2025.
Animation numérique
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 15:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Animation numérique avec casque à réalité virtuelle. A partir de 12 ans. Sur inscription.
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 17
English :
Digital animation with virtual reality headset. Ages 12 and up. Registration required.
L’événement Animation numérique La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-11-26 par OTs DU PERCHE