Animation Numérique Phone Impact Châteauroux

Animation Numérique Phone Impact
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Début : 2025-08-12 15:00:00
fin : 2025-08-12 16:30:00
2025-08-12
Un jeu de société sur le numérique dans lequel chaque joueur doit fabriquer son smartphone en rassemblant différentes ressources. Mais attention à bien maîtriser son empreinte écologique !
À partir de 14 ans. Réservation conseillée. .
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
