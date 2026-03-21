Animation numérique

2 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-21

La médiathèque de Senonches à la plaisir de proposer aux jeunes de plus de 12 ans une animation numérique avec casques de réalité virtuelle. Une aventure immersive autour du thème de l’eau. Inscription obligatoire, nombre de places limité sur les deux créneaux disponibles.

La médiathèque de Senonches à la plaisir de proposer aux plus jeunes une animation numérique avec casques de réalité virtuelle. Une aventure immersive autour du thème de l’eau. Inscription obligatoire, nombre de places limité sur les deux créneaux disponibles. .

2 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 37 29 mediatheque.senonches@foretsduperche.fr

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English :

The Senonches media library is pleased to offer young people aged 12 and over a digital animation with virtual reality headsets. An immersive adventure on the theme of water. Registration required, as places are limited in the two available slots.

L’événement Animation numérique Senonches a été mis à jour le 2026-03-21 par OTs DU PERCHE