Animation Objectif Brenne pour le Téléthon

Rosnay Indre

Début : Vendredi 2025-12-05 08:30:00

fin : 2025-12-05 17:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Téléthon La nature au service de la santé !

A vos agendas !! Le 05 décembre prochain, Objectif Brenne tiendra une permanence sur le grand observatoire de l’étang Bénisme (Parking des étangs Foucault). Une longue-vue sera à votre disposition, accompagnée de toutes les explications liées à vos observations. Vous passerez le temps que vous voulez avec nous, contre une participation libre intégralement reversée à l’AFM TELETHON. Venez nombreux vivre un temps d’observation et d’échange autour des oiseaux hivernants de Brenne, tout en soutenant une cause. .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 75 12 50

