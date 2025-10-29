ANIMATION OBSERVATION DU SOLEIL ET DE SES PRINCIPAUX PHÉNOMÈNES Saint-Clément-de-Rivière

ANIMATION OBSERVATION DU SOLEIL ET DE SES PRINCIPAUX PHÉNOMÈNES

290 Parc de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29



Rendez-vous pour une observation du soleil en toute sécurité grâce à des instruments spécialisés et vivez un moment fascinant et inoubliable. Découvrez les principales manifestations de notre étoile (éruptions, protubérances, taches solaires), ainsi que des explications sur les mécanismes qui régissent le fonctionnement du soleil. L’activité débutera par une présentation interactive sur le soleil illustrée avec des maquettes montrant les mouvements du système solaire avant l’observation avec les instruments.

Animation encadrée par 2 animateurs d’Etoiles en Hérault.

Tout public à partir de 8 ans*

*L’âge minimum conseillé est de 8 ans pour pouvoir observer correctement dans les instruments, mais les explications sont accessibles à partir de 4 ans.

Durée environ 1h15. Réservation obligatoire. .

290 Parc de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28

English :

Come and observe the sun in complete safety, using specialized instruments, for a fascinating and unforgettable experience. Discover the main manifestations of our star (flares, prominences, sunspots), as well as explanations of the mechanisms that govern how the sun works.

German :

Verabreden Sie sich zu einer sicheren Sonnenbeobachtung mit Hilfe von Spezialinstrumenten und erleben Sie einen faszinierenden und unvergesslichen Moment. Entdecken Sie die wichtigsten Erscheinungen unseres Sterns (Eruptionen, Protuberanzen, Sonnenflecken) und erhalten Sie Erklärungen zu den Mechanismen, die die Funktionsweise der Sonne steuern.

Italiano :

Venite a osservare il sole in tutta sicurezza con strumenti specializzati e vivete un’esperienza affascinante e indimenticabile. Scoprite le principali manifestazioni della nostra stella (brillamenti, prominenze, macchie solari), nonché le spiegazioni dei meccanismi che regolano il funzionamento del sole.

Espanol :

Venga a observar el sol con total seguridad utilizando instrumentos especializados, y disfrute de una experiencia fascinante e inolvidable. Descubra las principales manifestaciones de nuestra estrella (llamaradas, prominencias, manchas solares), así como explicaciones sobre los mecanismos que rigen el funcionamiento del sol.

