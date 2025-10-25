Animation observation solaire Au Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre

Plongez au cœur des étoiles avec les animations proposées par AEPic (Amateurs Espace PIC) une association passionnée d’astronomie. Grâce à des instruments spécialisés, découvrez les secrets de notre étoile.

Inclus dans votre billet de visite, cet événement est accessible à tous pour un moment unique.

Découvrez les mystères de l’univers sur les terrasses ! .

English :

Plunge into the heart of the stars with the activities offered by AEPic (Amateurs Espace PIC), an association with a passion for astronomy. Thanks to specialized instruments, discover the secrets of our star.

German :

Tauchen Sie mit den Animationen von AEPic (Amateurs Espace PIC), einem Verein, der sich für Astronomie begeistert, in das Herz der Sterne ein. Entdecken Sie die Geheimnisse unseres Sterns mit Hilfe von Spezialinstrumenten.

Italiano :

Tuffatevi nel cuore delle stelle con le attività organizzate da AEPic (Amateurs Espace PIC), un’associazione con la passione per l’astronomia. Utilizzando strumenti specializzati, scoprite i segreti della nostra stella.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de las estrellas con las actividades organizadas por AEPic (Amateurs Espace PIC), una asociación apasionada por la astronomía. Utilizando instrumentos especializados, descubre los secretos de nuestra estrella.

