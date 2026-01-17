Animation Oiseaux et plantes du marais de Pampin rue du Front de Mer L’Houmeau

Animation Oiseaux et plantes du marais de Pampin

rue du Front de Mer Parking Parc Street Workout à proximité de la rue du Front-de-Mer L’Houmeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 09:30:00

fin : 2026-02-11 12:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Découvrez les oiseaux et les plantes du marais de Pampin et du bord de mer.

.

rue du Front de Mer Parking Parc Street Workout à proximité de la rue du Front-de-Mer L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation Birds and plants of the Pampin marsh

Discover the birds and plants of the Pampin marsh and seaside.

L’événement Animation Oiseaux et plantes du marais de Pampin L’Houmeau a été mis à jour le 2026-01-17 par Nous La Rochelle