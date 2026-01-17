Animation Oiseaux et plantes du marais de Pampin rue du Front de Mer L’Houmeau

Animation Oiseaux et plantes du marais de Pampin rue du Front de Mer L’Houmeau mercredi 11 février 2026.

rue du Front de Mer Parking Parc Street Workout à proximité de la rue du Front-de-Mer L'Houmeau Charente-Maritime

Début : 2026-02-11 09:30:00
fin : 2026-02-11 12:00:00

2026-02-11

Découvrez les oiseaux et les plantes du marais de Pampin et du bord de mer.
rue du Front de Mer Parking Parc Street Workout à proximité de la rue du Front-de-Mer L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44  espace.nature@lpo.fr

English : Animation Birds and plants of the Pampin marsh

Discover the birds and plants of the Pampin marsh and seaside.

