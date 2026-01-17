Animation Oiseaux et plantes du marais de Pampin rue du Front de Mer L’Houmeau
Début : 2026-02-11 09:30:00
fin : 2026-02-11 12:00:00
2026-02-11
Découvrez les oiseaux et les plantes du marais de Pampin et du bord de mer.
rue du Front de Mer Parking Parc Street Workout à proximité de la rue du Front-de-Mer L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
English : Animation Birds and plants of the Pampin marsh
Discover the birds and plants of the Pampin marsh and seaside.
