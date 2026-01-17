Animation Oiseaux et plantes du marais de Tasdon avenue Robespierre La Rochelle

Animation Oiseaux et plantes du marais de Tasdon

avenue Robespierre Marais de Tasdon (au bout de l’avenue Robespierre au niveau du parc canin) La Rochelle Charente-Maritime

Venez observer les oiseaux d’hiver, et les plantes du marais de Tasdon !

avenue Robespierre Marais de Tasdon (au bout de l’avenue Robespierre au niveau du parc canin) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

English : Animation Birds and plants of the Tasdon marsh

Come and observe the winter birds and plants of the Tasdon marshes!

