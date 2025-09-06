ANIMATION OISEAUX Vendres

ANIMATION OISEAUX Vendres samedi 6 septembre 2025.

ANIMATION OISEAUX

Vendres Hérault

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Le temps d’une balade, armé de jumelle en compagnie d’un ornithologue de l’association Aude Nature, venez observer les oiseaux du village et de l’étang de Vendres, et toutes les espèces qui profitent de cette zone humide pour se nourrir, se reposer pendant la migration ou encore se reproduire;

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 6 42 89 33 25

English :

Armed with binoculars and an ornithologist from the Aude Nature association, come and observe the birds of the village and the Etang de Vendres, and all the species that use this wetland to feed, rest during migration or reproduce;

German :

Während eines Spaziergangs können Sie mit einem Fernglas bewaffnet und in Begleitung eines Ornithologen der Vereinigung Aude Nature die Vögel des Dorfes und des Teichs von Vendres sowie alle Arten beobachten, die dieses Feuchtgebiet nutzen, um sich zu ernähren, während der Migration auszuruhen oder sich zu vermehren;

Italiano :

Fate una passeggiata, armati di binocolo e di un ornitologo dell’associazione Aude Nature, per osservare gli uccelli del villaggio e dell’Etang de Vendres, e tutte le specie che utilizzano questa zona umida per nutrirsi, riposare durante la migrazione o riprodursi;

Espanol :

Dé un paseo, armado con prismáticos y un ornitólogo de la asociación Aude Nature, para observar las aves del pueblo y del Etang de Vendres, y todas las especies que utilizan este humedal para alimentarse, descansar durante la migración o criar;

