Animation Oktoberfest au Bazaar Hall Bazaar Hall Saint-Brieuc
Animation Oktoberfest au Bazaar Hall Bazaar Hall Saint-Brieuc jeudi 9 octobre 2025.
Animation Oktoberfest au Bazaar Hall
Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 10:00:00
fin : 2025-10-12 01:00:00
Date(s) :
2025-10-09
L’Oktoberfest arrive au Bazaar Hall
Avec la Brasserie Uncle sur place, on ne pouvait pas passer à côté de l’ambiance festive bavaroise. Alors, le temps d’un week-end, du 9 au 12 octobre, le Bazaar se pare de bleu et blanc avec
– De la bière à volonté avec 5 brasseries invitées
– Délicieuses planches avec bretzels, fromages et saucisses
– Des concerts pour remuer la tête et des moments conviviaux.
En famille, entre amis ou collègues, venez partager un moment convivial digne de la Bavière !
Toutes les infos https://bit.ly/oktoberfestaubazaarhall .
Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Animation Oktoberfest au Bazaar Hall Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme