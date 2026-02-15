ANIMATION OLFACTIVE KLANOM Montpellier

ANIMATION OLFACTIVE KLANOM

Découvrez notre animation olfactive une expérience sensorielle ludique et immersive autour de nos cires parfumées.

Nous dissimulons chaque parfum dans de petites boîtes noires, accompagnées de cartes détaillant le nom et les notes olfactives. Le défi ? Associer chaque senteur à sa carte correspondante.

Un jeu interactif qui éveille les sens, invite à la découverte et crée un moment convivial autour de nos créations parfumées.

Entrée libre .

English :

Discover our olfactory animation: a fun, immersive sensory experience based on our scented waxes.

We hide each fragrance in small black boxes, accompanied by cards detailing the name and olfactory notes. The challenge? Match each scent with its corresponding card.

