Animation On Air Peter van Haaften Festival ZERØ1 Mille Plateaux Centre Chorégraphique National de La Rochelle La Rochelle

Animation On Air Peter van Haaften Festival ZERØ1

Mille Plateaux Centre Chorégraphique National de La Rochelle 14 Rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Peter van Haaften est un artiste sonore interdisciplinaire qui crée des œuvres interactives, des sculptures cinétiques et des performances. Son travail réinterprète musicalement la notion d’algorithme comme un processus révélateur, observable…

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Mille Plateaux Centre Chorégraphique National de La Rochelle 14 Rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com

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English :

Peter van Haaften is an interdisciplinary sound artist who creates interactive works, kinetic sculptures and performances. His work musically reinterprets the notion of algorithm as a revelatory, observable process…

L’événement Animation On Air Peter van Haaften Festival ZERØ1 La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-24 par Nous La Rochelle