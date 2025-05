Animation ornithologique pour la fête de la nature – base de loisirs La Ferté Macé, 25 mai 2025 09:00, La Ferté Macé.

Animation ornithologique pour la fête de la nature base de loisirs Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé Orne

Début : 2025-05-25 09:00:00

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Animation: identification des oiseaux, information sur leurs mœurs, reconnaissance de leur chant, raisons de leur présence.

base de loisirs Boulevard de la Forêt d’Andaine

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

English : Animation ornithologique pour la fête de la nature

Animation: bird identification, information on their habits, song recognition, reasons for their presence.

German :

Animation: Identifizierung von Vögeln, Informationen über ihre Lebensweise, Erkennen ihres Gesangs, Gründe für ihre Anwesenheit.

Italiano :

Attività: identificare gli uccelli, conoscere le loro abitudini, riconoscere i loro canti e il motivo della loro presenza.

Espanol :

Actividades: identificar aves, conocer sus costumbres, reconocer sus cantos y el porqué de su presencia.

