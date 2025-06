Animation Paddle à la plage Vivonne 18 juillet 2025 15:00

Location à l’heure de Paddles sur l’ancienne plage de Vivonne, à côté du camping, les fin de semaine vendredi, samedi et dimanche (de 15h à 19h).

Le stand up paddle, aussi appelé simplement paddle, désigne l’activité de pagayer debout sur une planche sur l’eau. L’activités est amusante et cette belle expérience offre un autre point de vue sur la rivière.

Réservation obligatoire car le nombre de paddles est limité.

A noter, deux dates exceptionnelles les vendredis 25 juillet et 22 août Paddles au féminin.

Animation réservée à un public féminin femmes, filles non licenciées, accompagnées de pratiquantes fédérales départementales pour une fête sur la plage. Canoës en soutien pour les moins aguerries aux Stand Up Paddles. .

Rue Marcel Bourumeau

Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 87 05 les.pagayous.vivonne@gmail.com

