ANIMATION PADDLE / KAYAK Balaruc-les-Bains

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-18

2025-09-20

Le Stand up paddle (ou SUP) est une activité nautique très facile d’accès et ludique. L’absence de vagues fait du plan d’eau de Balaruc, un spot idéal, quel que soit votre niveau ou votre condition physique, pour profiter de cette activité de glisse douce.

Le paddle oblige à travailler sa coordination, son équilibre et son agilité tout en bénéficiant d'un max de fun.

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr

English :

Stand-up paddling (or SUP) is a very easy and fun water sports activity. The absence of waves makes Balaruc an ideal spot, whatever your level or physical condition, to enjoy this gentle gliding activity.

German :

Stand up paddle (oder SUP) ist eine sehr leicht zugängliche und spielerische Wassersportart. Da es keine Wellen gibt, ist der Wasserspiegel von Balaruc ein idealer Ort, um diese sanfte Art des Gleitens zu genießen, unabhängig von Ihrem Niveau oder Ihrer körperlichen Verfassung.

Italiano :

Lo stand-up paddling (o SUP) è un’attività acquatica facile da praticare e molto divertente. L’assenza di onde rende Balaruc un luogo ideale per praticare questa dolce attività di scivolamento, indipendentemente dal livello o dalle condizioni fisiche.

Espanol :

El SUP es una actividad acuática fácil de practicar y muy divertida. La ausencia de olas hace de Balaruc un lugar ideal, sea cual sea tu nivel o condición física, para disfrutar de esta suave actividad de deslizamiento.

