ANIMATION PADDLE/KAYAK Espace sportif du Petit Bois Balaruc-les-Bains

ANIMATION PADDLE/KAYAK

Espace sportif du Petit Bois Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-06

Sur le plan d’eau calme de Balaruc-les-Bains, le centre nautique Manuréva propose des stages de paddle et de kayak accessibles à tous. Sans vagues et dans un cadre idéal, ces activités permettent de découvrir les plaisirs de la glisse tout en profitant d’un moment ludique et convivial sur l’eau, seul, en couple, en famille ou entre amis.

Sur le plan d’eau calme de Balaruc-les-Bains, le centre nautique Manuréva propose des stages de paddle et de kayak accessibles à tous. Sans vagues et dans un cadre idéal, ces activités permettent de découvrir les plaisirs de la glisse tout en profitant d’un moment ludique et convivial sur l’eau, seul, en couple, en famille ou entre amis. .

Espace sportif du Petit Bois Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the calm waters of Balaruc-les-Bains, the Manuréva nautical center offers paddle and kayak courses open to all. Without waves and in an ideal setting, these activities allow you to discover the pleasures of gliding while enjoying a fun and convivial moment on the water, alone, as a couple, with family or friends.

L’événement ANIMATION PADDLE/KAYAK Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE