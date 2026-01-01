Animation Pailler Malin au Jardin Maison de la Terre Lantic
Animation Pailler Malin au Jardin Maison de la Terre Lantic samedi 31 janvier 2026.
Animation Pailler Malin au Jardin
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 12:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Cette année, pas de broyage en public, nous l’anticiperons pour vous proposer un moment convivial et dans le calme. À la place, nous vous proposons des animations autour du paillage. Venez découvrir comment utiliser vos déchets verts dans votre jardin. .
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation Pailler Malin au Jardin Lantic a été mis à jour le 2026-01-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme