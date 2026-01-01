Animation Pailler Malin au Jardin Maison de la Terre Lantic

Animation Pailler Malin au Jardin

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:30:00

2026-01-31

Cette année, pas de broyage en public, nous l’anticiperons pour vous proposer un moment convivial et dans le calme. À la place, nous vous proposons des animations autour du paillage. Venez découvrir comment utiliser vos déchets verts dans votre jardin. .

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89

