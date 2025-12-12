Animation Pâques à l’étang de la Vallée Vitry-aux-Loges

Chasse aux Oeufs de Pâques à l’Étang de la Vallée

Base de loisirs Étang de la Vallée Vitry-aux-Loges Loiret

Début : Samedi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Les 11 et 12 avril, la base de loisirs fête Pâques avec un événement ludique, familial et 100 % nature

Du 11 au 12 avril, en journée, au programme

Chasse aux œufs en plein air

Jeux et défis pour les enfants

Activités dans un cadre naturel

Un moment parfait à partager en famille, pour voir les enfants courir, chercher, rire… et repartir les bras (et poches) remplis de chocolats. Restauration sur place. Activité adaptée aux enfants.

Deux jours pour fêter Pâques autrement, au grand air. .

Base de loisirs Étang de la Vallée Vitry-aux-Loges 45530 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 74 81 63 01 contact@bsn-aventure.fr

English :

On April 11 and 12, the leisure park celebrates Easter with a fun, family-friendly, 100% natural event

