Animation Pâques à l’étang de la Vallée Vitry-aux-Loges
Animation Pâques à l’étang de la Vallée Vitry-aux-Loges samedi 11 avril 2026.
Chasse aux Oeufs de Pâques à l’Étang de la Vallée
Base de loisirs Étang de la Vallée Vitry-aux-Loges Loiret
Début : Samedi 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
2026-04-11
Les 11 et 12 avril, la base de loisirs fête Pâques avec un événement ludique, familial et 100 % nature
Du 11 au 12 avril, en journée, au programme
Chasse aux œufs en plein air
Jeux et défis pour les enfants
Activités dans un cadre naturel
Un moment parfait à partager en famille, pour voir les enfants courir, chercher, rire… et repartir les bras (et poches) remplis de chocolats. Restauration sur place. Activité adaptée aux enfants.
Deux jours pour fêter Pâques autrement, au grand air. .
Base de loisirs Étang de la Vallée Vitry-aux-Loges 45530 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 74 81 63 01 contact@bsn-aventure.fr
English :
On April 11 and 12, the leisure park celebrates Easter with a fun, family-friendly, 100% natural event
