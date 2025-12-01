Animation Parade des Lanternes Saint-Brieuc
Animation Parade des Lanternes Saint-Brieuc vendredi 26 décembre 2025.
Animation Parade des Lanternes
Centre-ville Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-26 18:00:00
fin : 2025-12-26 20:30:00
2025-12-26
La ville organise la quatrième édition de la Parade des Lanternes. Cet évènement féerique illumine les rues grâce aux centaines de lanternes conçues par les participants. .
Centre-ville Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 00
