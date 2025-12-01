Animation Parade des Lanternes

Centre-ville Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 18:00:00

fin : 2025-12-26 20:30:00

Date(s) :

2025-12-26

La ville organise la quatrième édition de la Parade des Lanternes. Cet évènement féerique illumine les rues grâce aux centaines de lanternes conçues par les participants. .

Centre-ville Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 00

L’événement Animation Parade des Lanternes Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme