Animation parents-enfants à la découverte  des chauves-souris Angles-sur-l’Anglin

Place du Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin Vienne

Au cours de plusieurs activités ludiques à réaliser entre enfants et parents, partez à la découverte des chauves-souris et percez leurs mystères en compagnie d’un animateur de Vienne Nature. Quelles sont les idées reçues et les légendes qui leur sont associées ? Comment et où vivent-elles ? Comment s’orientent-elles dans l’obscurité ?

Sortie organisée dans le cadre de la politique européenne Natura 2000 et la Nuit internationale des chauves-souris.

Gratuit. Animation à destination des enfants et de leurs (grands-) parents. Prévoir des vêtements chauds et une lampe. Rens. et inscription obligatoire en ligne sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04 (places limitées). .

Place du Champ de Foire Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 88 99 04

