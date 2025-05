Animation parents enfants – Communauté de Communes Périers, 16 mai 2025 09:30, Périers.

Manche

Animation parents enfants Communauté de Communes 4 place du fairage Périers Manche

Tarif : – –

Date : 2025-05-16

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-16 09:30:00

fin : 2025-06-27 11:30:00

Date(s) :

2025-05-16

Transvasement, patouille, bricolage, cuisine.

Accompagné d’un professionnel, venez partager un temps avec votre enfant, rencontrer et échanger avec d’autres familles. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leur famille.

Tous les vendredis, hors période scolaire.

Communauté de Communes 4 place du fairage

Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38

English : Animation parents enfants

Transvasement, patrolling, DIY, cooking.

Accompanied by a professional, come and share a moment with your child, meet and exchange with other families. For children aged 0-3 and their families.

Every Friday, outside school hours.

German :

Umfüllen, Patrouillieren, Basteln, Kochen.

In Begleitung einer Fachkraft können Sie eine Zeit mit Ihrem Kind verbringen und andere Familien kennenlernen und sich mit ihnen austauschen. Für Kinder von 0 bis 3 Jahren und ihre Familien.

Jeden Freitag außerhalb der Schulzeit.

Italiano :

Diserbo, pattugliamento, bricolage, cucina.

Accompagnati da un professionista, venite a condividere un momento con il vostro bambino e a incontrare e chiacchierare con altre famiglie. Per bambini da 0 a 3 anni e le loro famiglie.

Ogni venerdì, tranne durante le vacanze scolastiche.

Espanol :

Desherbar, patrullar, bricolaje, cocinar.

Acompañado por un profesional, venga a compartir un momento con su hijo y a conocer y charlar con otras familias. Para niños de 0 a 3 años y sus familias.

Todos los viernes, excepto durante las vacaciones escolares.

