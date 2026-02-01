Animation Parole tissée Contes et histoires rue de la Bergerie La Rochelle

Animation Parole tissée Contes et histoires

rue de la Bergerie La Maison de l’Afrique et des Caraïbes La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 21:30:00

Date(s) :

2026-02-27

LA PAROLE TISSÉE, c’est le RDV bimensuel Contes et Histoires du monde entier à La Maison de l’Afrique et des Caraïbes, pour tisser ensemble une soirée unique, en mots et en humanité.

.

rue de la Bergerie La Maison de l’Afrique et des Caraïbes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 56 06 85 cie.otompotom@gmail.com

English :

LA PAROLE TISSÉE is the bimonthly Tales and Stories from around the world event at La Maison de l’Afrique et des Caraïbes, weaving together a unique evening of words and humanity.

