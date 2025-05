Animation Pas de gâchis entre nous 48h de l’agriculture urbaine – 265 avenue de Lagord Lagord La Rochelle, 17 mai 2025 07:00, La Rochelle.

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

2025-05-17

A l’occasion des 48h de l’agriculture urbaine en Pays rochelais, l’équipe de Pas de Gâchis Entre Nous vous propose des animations 100% gratuites pour toute la famille autour d’un enjeu qui nous concerne tous le gaspillage alimentaire.

English : Event Pas de gâchis entre nous 48h de l’agriculture urbaine

The fifth edition of the « 48h de l’agriculture urbaine en pays rochelais » festival, organized by the Collectif Fermes Urbaines !

German : Veranstaltung Pas de gâchis entre nous 48h de l’agriculture urbaine

Die fünfte Ausgabe des Festivals « Les 48h de l’agriculture urbaine en pays rochelais » (48 Stunden urbane Landwirtschaft im Pays Rochais), getragen vom Collectif Fermes Urbaines!

Italiano :

In occasione delle 48 ore di agricoltura urbana nel Pays Rochelais, l’équipe del Pas de Gâchis Entre Nous propone attività gratuite al 100% per tutta la famiglia su un tema che ci riguarda tutti: lo spreco alimentare.

Espanol : Evento Pas de gâchis entre nous 48h de l’agriculture urbaine

¡La quinta edición del festival « 48h de l’agriculture urbaine en pays rochelais », organizado por el Collectif Fermes Urbaines !

