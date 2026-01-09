Animation Pâte à modeler Palais des Congrès Parthenay

Animation Pâte à modeler

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Poule, cheval cochon, préparez-vous à modeler toutes sortes d’animaux.

A partir de 3 ans, sur inscription.

Vos ludothécaires vous ont installé un espace de jeux de sociéte, un espace de construction, un espace d’imitation et même un coin bébé, en accès libre et ouvert à tous.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation Pâte à modeler Parthenay a été mis à jour le 2026-01-07 par CC Parthenay Gâtine