Animation Pâte à modeler Palais des Congrès Parthenay mardi 17 février 2026.
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Poule, cheval cochon, préparez-vous à modeler toutes sortes d’animaux.
A partir de 3 ans, sur inscription.
Vos ludothécaires vous ont installé un espace de jeux de sociéte, un espace de construction, un espace d’imitation et même un coin bébé, en accès libre et ouvert à tous.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. .
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
