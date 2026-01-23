Animation Pause culturelle et créative Gravure sur Tetrapack Musée du Nouveau Monde La Rochelle

Animation Pause culturelle et créative Gravure sur Tetrapack

Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Gravure sur Tetrapack. En lien avec l’exposition Tangara, gélinotte et Cie. Oiseaux d’Amérique.

English : Animation Cultural and creative break Engraving on Tetrapack

Engraving on Tetrapack. In connection with the exhibition Tanager, Grouse and Co. Birds of America.

