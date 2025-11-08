Animation Pause culturelle et créative Musée du Nouveau Monde La Rochelle
Animation Pause culturelle et créative
Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
entrée + activité, matériel fourni
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:30:00
2025-11-08
Découvrez de manière originale les collections des musées en participant à un atelier créatif encadré par un professionnel du musée et/ou un artiste.
Débutants ou confirmés, vous êtes tous bienvenus !
Musée du Nouveau Monde Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 46 50
English : Event Pause culturelle et créative
Discover museum collections in an original way by taking part in a creative workshop led by a museum professional and/or artist.
Beginners and experts alike are welcome!
German : Veranstaltung Pause culturelle et créative
Entdecken Sie die Sammlungen der Museen auf originelle Weise, indem Sie an einem kreativen Workshop teilnehmen, der von einem Museumsfachmann und/oder einem Künstler betreut wird.
Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, Sie sind alle willkommen!
Italiano :
Scoprite le collezioni del museo in modo originale partecipando a un laboratorio creativo guidato da un professionista del museo e/o da un artista.
Principianti ed esperti sono i benvenuti!
Espanol : Evento Pause culturelle et créative
Descubra las colecciones del museo de una forma original participando en un taller creativo dirigido por un profesional del museo y/o un artista.
¡Tanto principiantes como expertos son bienvenidos!
L’événement Animation Pause culturelle et créative La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-28 par Nous La Rochelle