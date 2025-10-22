Animation pêche au coup Brain sur Longuenée Place du parc Erdre-en-Anjou
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
2025-10-22
Animation pêche au coup proposé le 22 octobre 2025 à Brain-sur-Longuenée.
Pour débuter et s’initier au monde de la pêche, ou simplement pour le plaisir. L’animation est ouverte à toutes les personnes détenant un permis de pêche valide. Débutants acceptés.
12€/personne
À partir de 6ans .
Place du parc Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09
English :
Angling event proposed for October 22, 2025 at Brain-sur-Longuenée.
German :
Animation Angeln angeboten am 22. Oktober 2025 in Brain-sur-Longuenée.
Italiano :
Evento di pesca sportiva che si terrà il 22 ottobre 2025 a Brain-sur-Longuenée.
Espanol :
Evento de pesca con caña que se celebrará el 22 de octubre de 2025 en Brain-sur-Longuenée.
L’événement Animation pêche au coup Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Anjou bleu