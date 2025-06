Animation pêche de la truite aux leurres – Saint-Pal-de-Mons 21 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Animation pêche de la truite aux leurres Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Tu as envie d’apprendre à pêcher ou de faire découvrir la pêche à un proche ? Viens passer un moment sympa au bord de l’eau !



Ouvert à tous. Nombre de places limitées.

.

Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60 eauvergnepeche@gmail.com

English :

Would you like to learn to fish, or introduce a loved one to fishing? Come and have a great time on the water!



Open to all. Limited number of places.

German :

Du hast Lust, Angeln zu lernen oder jemandem das Angeln näher zu bringen? Dann komm und verbringe eine schöne Zeit am Wasser!



Für alle offen. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Volete imparare a pescare o avvicinare un amico o un familiare alla pesca? Venite a divertirvi in acqua!



Aperto a tutti. Numero limitato di posti disponibili.

Espanol :

¿Quieres aprender a pescar o iniciar a un amigo o familiar en la pesca? ¡Ven y pásatelo en grande en el agua!



Abierto a todos. Plazas limitadas.

L’événement Animation pêche de la truite aux leurres Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron