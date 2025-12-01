Animation pêche en Float-Tube Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes

Animation pêche en Float-Tube

Torigni-sur-Vire Etangs Torigny-les-Villes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La fédération vous propose une animation “Pêche en Float-Tube” aux étangs de Torigny-les-Villes, de 13h30 à 16h.

Cette animation est ouverte aux 12 ans et plus, et un niveau débutant est suffisant.

L’ensemble du matériel est fourni par la fédération.

Réservation et paiement (obligatoire): http://www.peche-manche.com/reservation-animations/

N.B La fédération se réserve le droit d’annuler l’animation en cas de mauvaises conditions météorologiques, par manque de participants, ou bien pour toutes autres raisons le justifiant. .

Torigni-sur-Vire Etangs Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 46 96 50 contact@peche-manche.com

English : Animation pêche en Float-Tube

