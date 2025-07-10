Animation pêche estivale Étang de l’Espace Gemme Sanguinet
Animation pêche estivale Étang de l’Espace Gemme Sanguinet jeudi 10 juillet 2025.
Sanguinet
Animation pêche estivale
Étang de l’Espace Gemme Allée des gemmeurs Sanguinet Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-10 10:00:00
fin : 2025-07-10 12:00:00
Date(s) :
2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11
L’Association de Pêche de Sanguinet et la Boutique de Pêche de Sanguinet
vous proposent des animations pêche à la ligne encadrées par un Moniteur Guide de Pêche diplômé d’Etat Christophe MAFFEZZONI / CIMAP
Atelier pêche à la ligne
Pour enfant et adulte
Dès 6 ans (possible plus jeune, si accompagné d’un adulte !)
Tout public
Tous les mardis et jeudis de l’été
de 10h00 à 12h00
Matériel fourni
Carte de pêche obligatoire
Pass Pêche à 1€ pour ceux qui n’ont pas de carte de pêche (fourni sur place)
Animation organisées par l’AAPPMA de Sanguinet
Encadrée par Christophe MAFFEZZONI, Moniteur de Pêche diplômé BPJEPS
Avec le soutien logistique de la Boutique de Pêche de Sanguinet
Inscription obligatoire, par téléphone .
Étang de l’Espace Gemme Allée des gemmeurs Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 67 48 lecimap@gmail.com
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English : Animation pêche estivale
L’événement Animation pêche estivale Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Grands Lacs
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