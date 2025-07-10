Animation pêche estivale Étang de l’Espace Gemme Sanguinet

Sanguinet

Animation pêche estivale

Étang de l’Espace Gemme Allée des gemmeurs Sanguinet Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-07-10 12:00:00

Date(s) :

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11

L’Association de Pêche de Sanguinet et la Boutique de Pêche de Sanguinet

vous proposent des animations pêche à la ligne encadrées par un Moniteur Guide de Pêche diplômé d’Etat Christophe MAFFEZZONI / CIMAP

Atelier pêche à la ligne

Pour enfant et adulte

Dès 6 ans (possible plus jeune, si accompagné d’un adulte !)

Tout public

Tous les mardis et jeudis de l’été

de 10h00 à 12h00

Matériel fourni

Carte de pêche obligatoire

Pass Pêche à 1€ pour ceux qui n’ont pas de carte de pêche (fourni sur place)

Animation organisées par l’AAPPMA de Sanguinet

Encadrée par Christophe MAFFEZZONI, Moniteur de Pêche diplômé BPJEPS

Avec le soutien logistique de la Boutique de Pêche de Sanguinet

Inscription obligatoire, par téléphone .

Étang de l’Espace Gemme Allée des gemmeurs Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 67 48 lecimap@gmail.com

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English : Animation pêche estivale

L’événement Animation pêche estivale Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Grands Lacs