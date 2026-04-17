Animation pêche je pêche mon premier poisson Rue d’Avaugour Bourbriac
Animation pêche je pêche mon premier poisson Rue d’Avaugour Bourbriac vendredi 17 avril 2026.
Animation pêche je pêche mon premier poisson
Rue d’Avaugour Etang des Forges Bourbriac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Sortie familiale de découverte de la pêche pour tous, accessible à partir de 3 ans. Découvrez le matériel et laissez vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Une séance incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche ! Matériel et droit de pêche inclus. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés (accompagnateur gratuit). L’inscription se fait auprès de la Maison Pêche et Nature. .
Rue d’Avaugour Etang des Forges Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04
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English :
L’événement Animation pêche je pêche mon premier poisson Bourbriac a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol