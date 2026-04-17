Animation pêche je pêche mon premier poisson Rue d’Avaugour Bourbriac

Animation pêche je pêche mon premier poisson

Rue d’Avaugour Etang des Forges Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Sortie familiale de découverte de la pêche pour tous, accessible à partir de 3 ans. Découvrez le matériel et laissez vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Une séance incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche ! Matériel et droit de pêche inclus. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés (accompagnateur gratuit). L’inscription se fait auprès de la Maison Pêche et Nature. .

Rue d’Avaugour Etang des Forges Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

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English :

L’événement Animation pêche je pêche mon premier poisson Bourbriac a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol