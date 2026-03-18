Animation pêche Je pêche mon premier poisson Corlay
Animation pêche Je pêche mon premier poisson Corlay mardi 25 août 2026.
Animation pêche Je pêche mon premier poisson
Etang des Douves Corlay Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25 16:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Découvrez le matériel et laissez vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Une séance incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche. Sortie familiale de découverte de la pêche, accessible dès 3 ans. Moins de 8 ans, accompagné d’un adulte non payant. Matériel et droit de pêche inclus. Sur inscription. .
Etang des Douves Corlay 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04
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English :
L’événement Animation pêche Je pêche mon premier poisson Corlay a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Bretagne Centre