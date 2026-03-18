Animation pêche Je pêche mon premier poisson Saint-Guen Guerlédan

Animation pêche Je pêche mon premier poisson

Saint-Guen Etang de découverte près du bourg Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-14 16:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Découvrez le matériel et laissez vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Une séance incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche. Sortie familiale de découverte de la pêche, accessible dès 3 ans. Moins de 8 ans, accompagné d’un adulte non payant. Matériel et droit de pêche inclus. Sur inscription. .

Saint-Guen Etang de découverte près du bourg Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

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English :

L’événement Animation pêche Je pêche mon premier poisson Guerlédan a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Bretagne Centre