Animation pêche je pêche mon premier poisson Etang du Roudou Hellou Pléhédel
Animation pêche je pêche mon premier poisson Etang du Roudou Hellou Pléhédel jeudi 23 avril 2026.
Animation pêche je pêche mon premier poisson
Etang du Roudou Hellou D1 direction Pludual Pléhédel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Sortie de découverte de la pêche pour tous, accessible à partir de 3 ans. Découvrez le matériel et laissez vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Matériel et droit de pêche inclus. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés (accompagnateur gratuit). L’inscription se fait auprès sur le site internet de la Maison Pêche et Nature. .
Etang du Roudou Hellou D1 direction Pludual Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04
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L’événement Animation pêche je pêche mon premier poisson Pléhédel a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol