Animation pêche

RDV Parking des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Animation pêche avec Albert VALLET, moniteur guide de pêche D.E.

Initiation à la lecture de l’eau sur le bord du Lignon si météo clémente et pratique de la pêche aux appâts naturels.

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RDV Parking des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 pechesauthentiques@gmail.com

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English :

Fishing activities with Albert VALLET, D.E. fishing guide instructor.

Introduction to water reading on the banks of the Lignon, weather permitting, and fishing with natural bait.

L’événement Animation pêche Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Haut-Lignon